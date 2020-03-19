Закрытие школ в Москве: как организовать обучение ребенка дома

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С 23 марта по 12 апреля занятия в московских школах отменяются. Однако это не значит, что дети будут отдыхать на протяжении трех недель: сам отдых займет по графику лишь часть этого периода. В остальное время школьное обучение будет проходить в дистанционном режиме.

При этом сохранится частичная возможность посещения школ учащимися младших классов, если по каким-то причинам родители не могут оставить детей дома. С учетом всех требований Роспотребнадзора можно будет привести детей в школу.

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