Закрытие школ в Москве: как организовать обучение ребенка дома

Сколько будут длиться каникулы
С 23 марта по 12 апреля занятия в московских школах отменяются. Однако это не значит, что дети будут отдыхать на протяжении трех недель: сам отдых займет по графику лишь часть этого периода. В остальное время школьное обучение будет проходить в дистанционном режиме.
При этом сохранится частичная возможность посещения школ учащимися младших классов, если по каким-то причинам родители не могут оставить детей дома. С учетом всех требований Роспотребнадзора можно будет привести детей в школу.
Как будет происходить процесс обучения
Министерство просвещения уже разработало временные рекомендации по организации дистанционного обучения.
Одним из важнейших инструментов передачи информации от учителя школьнику останется электронный дневник. Именно здесь преподаватели будут оставлять домашние задания и учебные материалы для детей.
Кроме того, для поддержки дистанционного обучения будут открыты соответствующие образовательные ресурсы.
«В настоящее время все издательства, выпускающие образовательную литературу, открыли бесплатный доступ к базе электронных учебников. Бесплатный доступ открыт к платформам российской и московской электронных школ, а также другим образовательным ресурсам, которые помогут в качественном дистанционном онлайн-обучении. Также достигнута договоренность с ведущими социальными сетями страны, они помогают в организации трансляций уроков», — отмечают в пресс-службе Минпросвещения России.
Какие онлайн-ресурсы использовать
Список доступных для использования онлайн-платформ постоянно пополняется. На данный момент открыты следующие ресурсы:
«Российская электронная школа»
На ресурсе собраны интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс от лучших учителей страны. Сервис предлагает более 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов.
«Московская электронная школа»
Здесь можно найти широкий набор электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. Решения МЭШ доступны для всех и уже получили высокие оценки учителей, родителей и учащихся ряда московских школ.
Это первое познавательное телевидение, где школьное расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира.
Профориентационный портал «Билет в будущее»
Наполнен видеоуроками для средней и старшей школы, а также обладает расширенными возможностями для тестирования и погружения в различные специальности и направления подготовки уже на базе школьного образования.
Хорошо подойдет для младших школьников. Ресурс содержит более 35 тысяч заданий разного уровня сложности для школьников с 1-го по 5-й класс. Все задания разработаны опытными методистами с учетом федерального государственного стандарта.
Полный список бесплатных ресурсов доступен на портале Минпросвещения России.
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Обеспечить условия для учебы
«Главная задача родителей — обеспечить детей условиями для получения дистанционного образования. Здесь важно решить все технические нюансы: чтобы имелся выход в интернет, была возможность оперативно отправить домашние задания», — делится мнением в беседе с РИАМО преподаватель гимназии №9 подмосковных Химок, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018» Григорий Назаров.
Для младших школьников очень важно продолжать видеть своего учителя каждый день — хотя бы в электронном режиме. Поэтому по возможности Назаров рекомендует классным руководителям постараться организовать взаимодействие по «Скайпу» или в общем чате.
Несмотря на то, что это может быть технически сложно, без такого взаимодействия, по мнению педагога, не обойтись.
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Помочь психологически
Зачастую родители с высоким уровнем тревоги, нарушенными личностными границами живут только событиями жизни ребенка. Как отмечает ведущий психолог-консультант центра социальной психологии «Древо Жизни» из Электростали Марина Барышева, мотивация, целеустремленность, самостоятельность и дисциплина школьника, живущего в подобной семье, сильно страдают. Без психотерапии каждого отдельно взятого члена такой семьи сдвинуть ситуацию с мертвой точки часто не получается.
Именно тревожный синдром и депрессия не дают ребенку вовремя и бодро встать рано утром с постели и построить свой образовательный процесс. Чтобы вдохновить ученика на работу, взрослым важно показывать ему положительный пример: не засиживаться у телевизора до ночи, рано вставать, делать зарядку, правильно питаться. Хороший пример поможет ребенку сформировать в своем пространстве верный распорядок дня.
«Важно понимать, что дети делают то, что мы делаем сами, а не то, что мы им говорим делать», — говорит Барышева.
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