РИАМО - 19 мар. Жительница Подмосковья пыталась взять кредит по фиктивным документам, факт мошенничества обнаружили сотрудники правоохранительных органов, сообщается на сайте «МВД медиа».

По версии полиции, 39-летняя жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней. Затем в банке она пыталась взять кредит, предоставив фиктивные документы, где указала в обеспечительных мерах товар, фактически отсутствующий в обороте, а именно лом и изделия из драгоценных металлов.

«Материальный ущерб, нанесенный кредитному учреждению, составил более одного миллиарда рублей», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Правоохранители провели более 200 обысков, изъяли около десяти килограммов металла желтого цвета и другие предметы и документы. Подозреваемая отправлена под домашний арест.