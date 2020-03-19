РИАМО - 19 мар. Около 2 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны до конца апреля смогут получить индивидуальную программу реабилитации, сообщил на заседании Мособлдумы управляющий Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования РФ Дмитрий Марков.

«Отдельно хотел бы пояснить по ветеранам. У нас было 86%, сейчас – 61% (находятся на обеспечении ТСР у Фонда соцстрахования - ред). Совместно с ФСС (Фонд соцстрахования - ред.) Московской области и с лечебными учреждениями сейчас идет новая программа по отработки программ реабилитации. Мы планируем, что к концу апреля порядка 2 тысяч ветеранов и приравненных к ним категорий получат индивидуальные программы реабилитации», — сказал Марков.

По его словам, на данный момент ветеранам Великой Отечественной войны оплачено 85% компенсаций за самостоятельное приобретение технических средств реабилитации, до конца марта выплаты составят 100%.

Он отметил, что до конца мая Фонд социального страхования планирует провести ряд мероприятий для ветеранов ВОВ.