РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Кинокомпания «Феникс-Фильм» приступила к съемкам нового остросюжетного телесериала на двух площадках в Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Остросюжетную мелодраму снимают в Подольске. Съемки телесериала «За все заплачено» в сквере Поколений и в парке имени Талалихина в четверг (19 марта - ред.) проводит кинокомпания «Феникс-Фильм» для телеканала «Домашний», - говорится в сообщении.

В центре сюжета - любовная история, из-за которой главная героиня безвинно попала в колонию.