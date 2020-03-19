РИАМО – 19 мар. В России в ближайшее время могут ужесточить ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правительстве.

Речь идет о разных вариантах ограничительных мер. Власти РФ анализируют ситуацию с коронавирусом в таких странах, как Китай, Италия, Франция, Испания.

«Речь может пойти о сокращении или отмене массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований, о дезинфекции помещений предприятий и ведомств, а также об изменении режима работы. Источник отмечает, что обсуждается возможность рекомендовать работодателям «подумать об удаленной работе для своих сотрудников», - говорится в материале.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что сейчас такие меры реализуются в основном в Москве, однако надо решать, что делать с другими городами.

По словам источника, возможно, всем россиянам будут рекомендовать не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ.

«Понятно, что многим людям все эти рекомендации и решения, главным образом те, в которых речь может пойти об ограничениях и возможных запретах, могут показаться избыточными. Но надо понимать, что ученые, специалисты-эпидемиологи, медики считают, что именно такие шаги очень эффективны в борьбе с эпидемией», — отметил собеседник.

Всего в мире зафиксировано более 219 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из-за болезни умерли свыше 8,9 тысячи человек, вылечились более 84,1 тысячи человек. В России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался. На фоне распространения новой коронавирусной инфекции в РФ и мире введены усиленные меры для борьбы с пандемией.

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