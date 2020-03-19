РИАМО - 19 мар. Московские суды до 10 апреля из-за ситуации с коронавирусом не будут пускать в здания посторонних, зайти смогут только участники процессов, сообщает Газета.ru.

«Принято решение о недопустимости присутствия в судебных заседаниях, которые состоятся в период с 19 марта по 10 апреля, лиц, не являющихся участниками процесса», — заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Ряд судебных заседаний будут транслироваться онлайн на Едином информационном портале судов или на официальной странице Мосгорсуда в Instagram.

На фоне распространения новой коронавирусной инфекции в России и мире введены дополнительные меры для борьбы с пандемией.

Всего в мире зафиксировано почти 219 тысяч случаев заражения. В России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом.

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