РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мар. В Мытищинской картинной галерее в четверг состоится открытие выставки художника Владимира Пермиловского, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

«Открываем выставку нашего доброго друга, талантливого мытищинского живописца Владимира Пермиловского к 35-летию творческой деятельности художника. Открытие состоится в четверг в 16:00», - отмечается в сообщении.

Живописец Владимир Пермиловский состоит в Союзе художников России, является участником международных, всероссийских, региональных и муниципальных выставок. Пейзаж является любимым жанром живописца, в рамках которого он создал целый ряд картин с изображением средней полосы России. Выставка Владимира Пермиловского продлится до 19 апреля.

Посетить выставку бесплатно можно в течение 30 минут до и после ее открытия, позже посещение осуществляется по билетам галереи. Стоимость билета составляет 80 рублей, для льготной категории граждан предусмотрены скидки.