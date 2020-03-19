РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Жители подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в «Газели» на улице Лобачева до прибытия пожарных подразделений, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

18 марта в 23:53 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Лобачева у дома №19. К месту вызова были направлены дежурные подразделения пожарной охраны.

«Возгорание ликвидировали силами населения до прибытия первого пожарного подразделения. В результате пожара у «Газели» выгорел моторный отсек на площади 0,5 квадратного метра. Будьте аккуратны с огнем и соблюдайте правила пожарной безопасности», - говорятся в сообщении.

На место происшествия прибыли пять человек и одна единица техники.