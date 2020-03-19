РИАМО - 19 мар. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли в трех чтениях законопроект об увеличении числа мировых судей и судебных участков в Подмосковье, передает корреспондент РИАМО.

«Проект закона был разработан <...> в связи с ростом населения в Московской области и необходимостью приведения численности населения на одном судебном участке в соответствие с критерием, установленным в статье 4 ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», согласно которому судебные участки создаются из расчета численности населения на одном судебном участке от 15 до 23 тысяч человек», - сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов.

При этом в Волоколамском городском округе упразднили один судебный участок в связи с тем, что средняя численность населения, приходящегося на одного мирового судью, составляет здесь менее 15 тысяч человек.

В то же время в муниципалитетах, где ведется активное жилищное строительство и быстро растет численность населения, необходимо дополнительно ввести более двух ставок мировых судей в каждом округе. В частности, это требуется в муниципальных образованиях, которые граничат с Москвой, - Балашихе, Красногорске, Люберцах и так далее.

В итоге общее число мировых судей и количество судебных участков в Московской области составит 362.