РИАМО – 19 мар. Правительство России утвердило новые правила оформления больничных листов, которые начнут действовать в стране с 20 марта, сообщает Газета.ru.

Новые правила носят временный характер и касаются только тех, кто приехал в Россию из стран с неблагоприятной коронавирусной ситуацией, а также тех, кто живет вместе с ними. В документе определяется порядок оформления больничных и говорится о выплатах на время карантина.

«Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется на основании листка нетрудоспособности», — говорится в сообщении.

На фоне распространения новой коронавирусной инфекции в России и мире введены дополнительные меры для борьбы с пандемией.

Всего в мире зафиксировано более 218 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли из-за болезни свыше 8 тысяч человек, более 84 тысяч человек выздоровили. В России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом.

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