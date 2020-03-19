РИАМО - 19 мар. По предварительным прогнозам синоптиков, похолодание в выходные в Москве может стать последним в марте, после периода арктического вторжения температура в городе снова начнет повышаться, сообщается на сайте «Метеовести».

В четверг в столице столбики термометров поднимутся до 10 градусов тепла, а 20 и 21 марта обещают снег, и дневная температура не поднимется выше 0 градусов.

«По предварительным прогнозам, наступающее арктическое вторжение окажется финальным в этом марте», – говорится в материале.

После вторжения холодного воздуха, который повысит фон атмосферного давления, облака рассеются, и температура воздуха начнет повышаться.