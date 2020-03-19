РИАМО - 19 мар. Почти все подмосковные школы готовы к переходу на дистанционное обучение, в регионе созданы все условия, чтобы школьники продолжали учиться из дома, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Школы Подмосковья перейдут на дистанционное обучение с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавируса.

«Догонять уроки не придется, потому что у нас есть сейчас очень хорошие ресурсы — ресурсы, которые позволяют нам онлайн обучать детей», — сказала учитель информатики из Подмосковья Светлана Голосова.

Доступ к онлайн-платформе будет осуществляться через Школьный портал

«Ребенок может послушать видеолекцию, там же на этой странице разложен материал для распечатывания, там же он может попробовать решить несколько задач. И потом на этой же платформе я могу детям предложить тесты, чтобы они проверили знания», — добавила учитель математики Людмила Жирякова.

В регионе принят целый ряд мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Всего в мире зафиксировано более 218 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли из-за болезни свыше 8 тысяч человек, вылечились — более 84 тысяч человек. В России выявлено 147 случаев заражения Covid-2019.

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