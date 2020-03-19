РИАМО - 19 мар. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева усилены работы по обеззараживанию очищенных канализационных стоков в рамках борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеззараживания канализационных очистных стоков используется в основном,ультрафиолетовое излучение, и на некоторых - хлорирование.

«Обе технологии бесперебойно обеспечивают требуемый уровень обеззараживания, советующий санитарными нормам. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой мы также организовали работу по увеличению периодичности проведения лабораторного контроля в муниципальных образованиях состава сточных вод», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Оба этих метода являются надежными и безопасными способами без побочного влияния на окружающую среду и здоровье человека.

На фоне распространения новой коронавирусной инфекции в России и мире введены дополнительные меры для борьбы с пандемией.

Всего в мире зафиксировано более 218 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли из-за болезни свыше 8 тысяч человек, вылечились - более 84 тысяч человек. В России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом.

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