РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Полицейских Подольска проинструктировали об оперативной обстановке на улицах округа и проверили их готовность к несению службы, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции член общественного совета при УМВД Алексей Лубинский и члены народной дружины «Атаманская сотня» приняли участие в проведении открытого инструктажа нарядов комплексных сил полиции округа при заступлении на службу по охране общественного порядка.

«В ходе инструктажа руководители подразделений проверили готовность личного состава к несению службы, обеспеченность форменным обмундированием, наличие служебных удостоверений и жетонов, довели информацию об оперативной обстановке на улицах городского округа. В завершение Лубинский дал положительную оценку готовности нарядов полиции к обеспечению правопорядка и безопасности на территории Подольска и пожелал сотрудникам полиции соблюдать бдительность, действующее законодательство и меры личной безопасности», - говорится в сообщении.

Внимание сотрудников полиции также было обращено на соблюдение законности при несении службы и уважительное отношение к гражданам. Цель мероприятия – поддержание личным составом образцового внешнего вида, строевой выправки, а также пропаганда профессии сотрудника органов внутренних дел.