РИАМО - 19 мар. Басманный районный суд Москвы в четверг продлил домашний арест бывшему полицейскому Денису Коновалому, обвиняемому по «делу Голунова», сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Суд продлил срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Коновалова до 7 июня 2020 года», - отметил собеседник агентства.

Летом 2019 года полицейские из УВД по Западному округу столицы подложили наркотики в рюкзак Голунова и в его квартиру. Таким образом, они смогли подделать результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые явились доказательствами виновности журналиста в незаконном сбыте наркотических веществ.

Ситуация с задержанием Голунова вызвала общественный резонанс в стране. Его дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении, после чего освободили из-под стражи.

Позже пятерых полицейских задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. Им вменяют превышение должностных полномочий, а также незаконное приобретение и хранение наркотиков.