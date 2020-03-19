РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мар. Полицейские Домодедова задержали сотрудников гипермаркета, подозреваемых в совершении серии краж электроинструментов и строительного оборудования, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции УМВД России по городскому округу Домодедово в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали двоих ранее судимых граждан одной из стран Средней Азии в возрасте 21 года и 33 лет, подозреваемых в совершении серии краж из строительного гипермаркета.

«Установлено, что злоумышленники, являясь сотрудниками складского помещения в одной из крупных торговых компаний в микрорайоне Белые столбы, занимались сортировкой и погрузкой товара на электрическом погрузчике. При перемещении палетов с товаром они нарушали целостность упаковки, похищали товар и перекладывали его на палет, предназначенный для погрузки в грузовую автомашину. Когда фура выезжала с территории торгового комплекса, их сообщник-водитель похищенное имущество перекладывал в кабину», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

При помощи камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали подозреваемых возле одного из домов на улице Комунны Герольд. Задержанные пояснили, что похищенное имущество продали, а деньги потратили на личные нужды.

«В ходе дополнительных мероприятий полицейскими установлено, что злоумышленники похитили 23 единицы электрических инструментов и строительного оборудования, а именно: бензиновые пилы и генераторы, сварочные аппараты и масляные компрессоры», – отметила Петрова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Фигурантов заключили под стражу.

В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных, а также соучастники преступления.