РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мар. В Домодедове в четверг прошла отраслевая встреча торгово-промышленной палаты городского округа Домодедово, на которой обсудили рынок земли и недвижимости, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

На встрече обсудили практику предоставления муниципальных земельных участков в аренду без торгов. Это возможно, если инвестиции составляют более 50 миллионов рублей.

«Механизм такой, что нужно пройти два этапа предоставления земельного участка: сначала пишем ходатайство в правительство Московской области, если инвестор соответствует всем критериям, то нас допускают ко второму этапу. Второй этап заключается в том, что мы непосредственно прорабатываем инвестора, насколько он платежеспособен в плане реализации проекта, плюс (прорабатываем – ред.) сам земельный участок с Центром содействия строительству, с Главархитектурой, Комитетом конкурентной политики Московской области. Это все прорабатывается на втором этапе», - отметила Малицкая.

Президент торгово-промышленной палаты Домодедова Александр Пашков отметил, что компании, которые планируют получить земельный участок без торгов, тщательно проверяются.

«Компания, которая заходит на этот рынок, проверяется с точки зрения платы налогов и на реальность реализации проекта», - подчеркнул он.

В случае, если компания не сможет справиться, договор аренды будет расторгнут. Договор подписывается на 10 лет, за это время проект должен быть реализован, причем все этапы также должны быть реализованы в указанные сроки и с заявленными инвестициями.

Александр Пашков также подчеркнул, что город Домодедово сейчас готов поддерживать строительство спортивных объектов и детских дошкольных учреждений.

Также на встрече обсудили возможность изменения вида разрешенного использования объектов недвижимости. В этом случае обязательно проводятся публичные слушания.

На мероприятии присутствовали представители бизнеса городского округа Домодедово.