РИАМО - 19 мар. На территории Подмосковья и Москвы до утра 21 марта продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывистого ветра в Подмосковье и Москве будет действовать до 06:00 21 марта.

«Желтый» уровень также объявили на территории Костромской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской и Смоленской областей.

В Московском регионе днем 19 марта температура воздуха прогреется до 10-12 градусов тепла, возможны небольшой дождь и порывы западного и северо-западного ветра со скоростью 12-17 метров в секунду. Ночью столбики термометра опустятся до 0-2 градусов, осадков не ожидается. Будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Днем 20 марта столбики термометров покажут плюс 6-8 градусов, обещают переменную облачность с небольшими осадками, будет дуть западный и северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В ночь с 20 на 21 марта температура воздуха опустится до минус 4-2 градусов, ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег и гололедица, северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Днем 21 марта обещают от минус 1 до плюс 1 градуса, облачно, но без осадков, возможны гололедица порывы ветра до 15 метров в секунду.