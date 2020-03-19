РИАМО – 19 мар. В Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) планируют обсудить введение в РФ нового вида занятости — неполной дистанционной, пишет газета «Известия».

«Изначально идею зафиксировать в Трудовом кодексе понятие временной удаленной работы предложил Общероссийский народный фронт (ОНФ). <…> Пока вопрос находится на стадии обсуждения: (Российская трехсторонняя – ред.) комиссия запросила позиции сторон. Дальнейшее рассмотрение вопроса зависит от решения рабочей группы», - говорится в статье.

Специальную рабочую группу соберут в марте. Предполагается, что новая форма занятости будет совмещать в себе работу в офисе и дистанционно. На сегодняшний день законодательство позволяет выбрать лишь один формат.

Благодаря поправкам в ТК РФ, будет легализована дистанционная работа, на которую сегодня работодатели переводят многих своих сотрудников в связи угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Существующие судебные прецеденты в РФ показывают, что дистанционный характер работы должен быть прямо прописан в трудовом договоре, согласно главе 49.1 ТК РФ. Если же письменных договоренностей нет, то работа вне стен офиса с точки зрения закона считается прогулом.