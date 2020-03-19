РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. В стационарных отделениях больниц подмосковных Люберец развернуто 111 коек для возможной госпитализации больных коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Люберцах заработал штаб по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. В состав штаба вошли представители администрации городского округа, МУ МВД «Люберецкое», прокуратуры, территориального управления Роспотребнадзора по Московской области в Раменском, Люберцах, Бронницах, Дзержинском, Жуковском, Котельниках, Лыткарине, а также медики. Провел заседание глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня в инфекционных отделениях стационаров развернуто 111 коек для возможной госпитализации больных коронавирусной инфекцией. Под наблюдением врачей находятся 117 человек», - сказала заместитель главного врача Люберецкой областной больницы по поликлинической работе Ирина Штольц.

В режим строжайшего соблюдения противоэпидемиологичеких мероприятий переведены все детские отделения областного центра охраны материнства и детства.

Главный врач центра охраны материнства и детства Люберец Татьяна Мельник пояснила, что у медиков имеется весь необходимый запас пробирок для забора материала, реактивов, одноразовых масок и очков. По ее словам, сейчас в наличии более 11 тысяч масок. В ближайшие дни поступит еще 25 тысяч.

Врачи детских поликлиник переведены на режим работы онлайн, обслуживая максимальное количество пациентов на дому. В первую очередь, это сделано для того, чтобы избежать скопления пациентов в стенах медицинских учреждений. Трижды в день во всех детских отделениях проводится полная дезинфекция.

Вспышка Covid-19 произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По всему миру на данный момент зарегистрировано около 219 тысяч заболевших, более 84 тысяч выздоровели, 8,8 тысячи скончались. В России на данный момент выявлено 147 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, один человек скончался.

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