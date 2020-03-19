РИАМО - 19 мар. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли закон, которым подмосковное правительство наделяется полномочиями по созданию регионального фонда защиты прав дольщиков, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается наделить правительство Московской области полномочием по принятию решения о создании унитарной некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда «Фонд защиты прав граждан − участников долевого строительства Московской области». Прошу поддержать», - сказала, выступая перед депутатами, министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Законопроект был принят в трех чтениях. Он не потребует дополнительных расходов из бюджета Московской области.

По итогам 2019 года в Подмосковье восстановили права более 19 тысяч дольщиков, для этого было привлечено 6,9 миллиарда рублей. Всего с 2013 года в Московской области были восстановлены права почти 50 тысяч граждан - участников долевого строительства.