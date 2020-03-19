РИАМО - 19 мар. На Московской бирже курс доллара превысил 81 рубль, что является рекордным значением с января 2016 года, сообщает Газета.ru.

«В ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднялся до 81,87 рубля», - говорится в материале.

Курс евро стал выше 89 рублей.

Курс рубля показал слабый рост на открытии торгов в четверг, после чего продолжил падать. Впервые с января 2016 года курс доллара превысил 81 рубль, а евро впервые с 12 февраля 2016 года перевалил за отметку 89 рублей.

Из-за того, что на заседании ОПЕК+ страны не пришли к единому соглашению, цены на нефть начали падать. Стоимость нефти снизилась, что стало одной из причин увеличения курса доллара и евро.