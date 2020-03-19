РИАМО - 19 мар. Порывы западного ветра в Московском регионе будут достигать 18 метров в секунду, они ослабнут в ночные часы, сообщил РИАМО в четверг дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«Мы ожидаем, что ветер сегодня по направлению юго-западный, западный, скорость его составит 5-10 метров в секунду. В порывах будет достигать 13-18 метров в секунду», - рассказал собеседник агентства.

По данным центра «Фобос», причиной сильного порывистого ветра станет циклон, который проходит по северным регионам европейской России, уходя в Предуралье, и задевает Московскую область своим южным краем.

Синоптик также уточнил, что скорость ветра должна ослабнуть в ночные часы.