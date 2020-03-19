РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Уборку одного из домов в микрорайоне Климовск Подольска признали удовлетворительной по результатам проведенной проверки, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В многоквартирном доме №37Б по улице Школьная в микрорайоне Климовск комиссия в составе представителей управляющей организации МУП «СЕЗ», территориального управления микрорайона, жителей дома провела проверку качества уборки подъездов. Уборка признана удовлетворительной», - говорится в сообщении.

С текущей недели ежедневно в местах общего пользования многоквартирных домов производится дезинфицирующая обработка. В частности, она была выполнена в домах по адресам: улица Революции, дом №4; Молодежная, №7/4; в корпусах дома №50 по улице Школьная.