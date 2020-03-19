РИАМО(БАЛАШИХА) – 19 мар. Волонтеры Общественной палаты Балашихи помогли самоизолированным пенсионерам, нуждающимся в ежедневной помощи, приобрести продукты питания и лекарства, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Волонтеры Общественной палаты Балашихи посетили самоизолированных граждан пожилого возраста, которые нуждаются в ежедневной помощи. Они помогли им в приобретении продуктов первой необходимости и лекарственных средств», – говорится в сообщении.

Работа совместно с управлением социальной защиты по городскому округу Балашиха будет продолжена.

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