РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. В подмосковных Люберцах заработал штаб по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, основная задача штаба - не только следить за развитием ситуации, но и сделать все возможное для ее удержания, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В состав штаба вошли представители администрации городского округа, МУ МВД «Люберецкое», прокуратуры, территориального управления Роспотребнадзора по Московской области в Раменском, Люберцах, Бронницах, Дзержинском, Жуковском, Котельниках, Лыткарине, а также медики. Провел заседание глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сейчас наступил тот самый момент, когда мы все должны объединить усилия, подключить все возможные ресурсы, чтобы не допустить паники», - сказал Ружицкий.

По словам замначальника теруправления Роспотребнадзора по Московской области в Раменском, Люберцах, Бронницах, Дзержинском, Жуковском, Котельниках, Лыткарине Ольги Акимовой, на данный момент на территории Подмосковья зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На территории городского округа Люберцы случаев инфекции не установлено.

«Органы Роспотребнадзора переведены на круглосуточный режим работы. Создана горячая линия, позвонив на которую по телефону 8(800)550-50-30, жители могут получить самую полную информацию, определить порядок действий, а также вызвать врача на дом», - сказала Акимова.

По ее словам, в адрес руководителей всех предприятий и организаций городского округа было направлено 171 предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.

«Хочу отметить, что сегодня сотрудники Роспотребнадзора работают в тесном контакте с Главным управлением МВД по Московской области, региональным министерством здравоохранения», - добавила Акимова.

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