РИАМО - 19 мар. В Москве умерла женщина в возрасте 79 лет, у которой был выявлен коронавирус, она имела целый ряд хронических заболеваний, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Пожилая пациентка имела целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет второго типа, атеросклероз, гипертоническую болезнь сердца. Пациентке оказали комплексную интенсивную терапию», - сказала главврач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова.

Пожилую женщину госпитализировали 13 марта, с 14 марта она проходила лечение в частной клинике, через два дня ее перевели в инфекционную больницу №2. После того, как у пациентки диагностировали коронавирус, ее поместили в изолированный бокс.

Женщина получала комплексную интенсивную терапию, однако спасти ее не удалось. Смерть наступила в результате пневмонии на фоне очень тяжелой сопутствующей патологии - пациентка страдала сахарным диабетом, артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом коронарных сосудов и аорты, хронической легочной гипертензией, мочекаменной и цереброваскулярной болезнью. Кроме того, женщина ранее перенесла стентирование коронарных артерий.

В настоящее время все близкие пациентки находятся под наблюдением медиков. Ни у кого из ее круга контактов нет тяжелых симптомов заболевания.

Новый тип коронавируса начал распространяться из китайского города Ухань в конце прошлого года. По всему миру выявлено уже более 218 тысяч случаев заражения. В России насчитывается 147 заболевших. На фоне распространения новой коронавирусной инфекции в РФ и мире введены усиленные меры для борьбы с пандемией.

Жителям стоит знать, что осложнения инфекционных заболеваний особенно тяжело переносят люди старше 60 лет. Поэтому пожилым необходимо минимизировать контакты и не посещать места массового скопления людей.

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