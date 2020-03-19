РИАМО - 19 мар. С четверга закрылись для посещения павильон Московских центральных диаметров и центр профориентации столичного метрополитена, также временно приостановят работу проектов «Музыка в метро», «Экскурсии в метро» и экскурсионного бюро «Метротур», говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«С 19 марта закрываются павильон Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала и центр профориентации метрополитена на станции Выставочная. <…> Забота о безопасности людей – наша приоритетная задача», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Данные площадки, а также проекты «Музыка в метро», «Экскурсии в метро», экскурсионное бюро «Метротур» будут закрыты в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения вирусной инфекции. Стойки «Живое общение» на станциях метро продолжат свою работу в обычном режиме.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все культурные мероприятия на инфраструктуре метрополитена и Московских центральных диаметров также отменили. В частности, отменена ближайшая лекция в павильоне МЦД.

О возобновлении графика работы павильона МЦД, центра профориентации метро и других указанных проектов гражданам сообщат дополнительно.

Ранее власти Москвы из-за неблагополучной эпидситуации ввели запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

Вспышка Covid-19 произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По всему миру на данный момент зарегистрировано около 219 тысяч заболевших, более 84 тысяч выздоровели, 8,8 тысячи скончались. В России на данный момент выявлено 147 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 86 случаев заболевания в Москве.

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