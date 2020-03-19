РИАМО - 19 мар. Информация о повышении цен на аренду такси в Москве является вирусным фейком, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что ряд таксопарков Москвы собирается повысить цены на аренду автомобилей для таксистов. Это объяснялось ростом курса доллара.

«Мы получили информацию о том, что таксопарки Москвы повысят цены на аренду автомобилей для таксистов. Созвонились с таксопарками и можем смело заявить - это очередной вирусный фейк. Цена аренды останется неизменной и, возможно даже упадет, так как это стимул для водителей выходить на работу и поддерживать транспортную систему Москвы», - говорится в сообщении.

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