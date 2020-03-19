РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 мар. ООО «Норэнс Групп» планирует построить дополнительные корпуса предприятия на территории индустриальных парков Балашихи, в компании будет создано более 50 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

18 марта глава Балашихи Сергей Юров с рабочим визитом посетил предприятие «Норэнс Групп», которое принимает участие в реализации программы «Светлый город» и благоустройстве общественных и городских территорий в Балашихе и других городах Московской области. Он осмотрел производственные площади, обсудил с руководством организации перспективы развития.

«У предприятия большие планы по развитию производства. С его руководителем мы обсудили перспективы развития, строительство дополнительных корпусов, возможно, на территории наших индустриальных парков. Будем оказывать содействие по программе поддержки предпринимательства», - сказал Юров.

По словам генерального директора предприятия Евгения Горбатова, планируется расширение, приобретение нового специализированного оборудования, которое потребует привлечения дополнительных инвестиций и специалистов.

«Мы планируем создать около 50 рабочих мест. Всего в 2020 году на предприятии будет работать более 300 человек. На базе организации действует аналог Центра управления регионом, который работает в Московской области. Туда поступают обращения от жителей через диспетчерскую службу предприятия, из муниципального центре и социальных сетей», - подчеркнул Горбатов.

В ООО «Норэнс Групп» входит четыре компании. Предприятие занимается производством светильников, опор, кронштейнов и различных металлоконструкций, используемых в уличном освещении и при благоустройстве территорий, а также выпуском тротуарной плитки.