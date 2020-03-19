РИАМО - 19 мар. Штраф за продажу бестабачных никотиновых смесей несовершеннолетним в Московской области может составить от 3 до 150 тысяч рублей, сообщил в четверг на заседании Мособлдумы председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

«В проекте закона предлагаем установить на территории Московской области административную ответственность за нарушение требования о запрете продажи несовершеннолетним бестабачно-никотиносодержащей продукции. Для граждан штраф от 3 до 5 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, штраф от 30 до 50 тысяч рублей и для юрлиц - от 100 до 150 тысяч рублей», - сказал Голубев.

Он напомнил, что 12 марта депутаты Мособлдумы на заседании приняли законопроект о запрете продажи несовершеннолетним снюсов и других современных бестабачных никотиносодержащих изделий.

Депутаты Мособлдумы в четверг приняли законопроект за основу и в целом.

Снюс – разновидность табачного изделия, которое помещается в пространство между губой и десной. Через некоторое время никотин из снюса всасывается в кровь.

Никотиносодержащие смеси вызывают серьезные заболевания полости рта. В частности, в четыре-шесть раз повышается риск заболеть раком ротовой полости и глотки.