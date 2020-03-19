РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мар. В текущем году в многоквартирных домах городского округа Люберцы планируется заменить 68 лифтов, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В округе в полном объеме завершена замена лифтового оборудования в жилых домах. В рамках капитального ремонта, запланированного на 2019 год, нам удалось обновить 130 лифтов в 39 МКД. В текущем году планируем заменить 68 лифтов в 14 жилых домах», - сказал Ружицкий.

Он призвал жителей Люберец отправлять свои замечания или предложения по вопросу замены лифтов на его личную почту: glava@lubreg.ru.