РИАМО – 19 мар. Сотрудники Роспотребнадзора за первые месяцы этого года успели досмотреть на границе более 4,5 миллионов человек и выявили более 400 человек с признаками инфекционных заболеваний, сообщает Федеральное агентство новостей.

В каждом выявленном случае инфекционного заболевания проведена необходимая профилактика.

«Благодаря проводимому комплексу противоэпидемических мер, на территории России не случилось обострения эпидемиологической ситуации», - говорится в сообщении.

На фоне распространения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (ранее Covid-19) в России и мире введены дополнительные меры для борьбы с пандемией.

Всего в мире зафиксировано более 218 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли из-за болезни свыше 8 тысяч человек, вылечились - более 84 тысяч человек. В России выявлено 147 случаев заражения коронавирусом.

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