РИАМО - 19 мар. Московское областное УФАС России оштрафовало на 20 тысяч рублей должностное лицо компании «Электронприбор», говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее УФАС России по Подмосковью возбудило административное дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении фирм «АбриКом» и «Электронприбор» из-за устного заключения картельного соглашения, из-за которого выросли цены на электронных процедурах, проводимых компаниями «МРСК Северо-Запада», «МОЭСК» и «МРСК Центра».

«Московское областное УФАС России признало компанию «Электронприбор» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции», - говорится в сообщении.

В антимонопольном ведомстве приняли решение передать материалы дела для привлечения компании и его должностных лиц к административной ответственности.