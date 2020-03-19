РИАМО - 19 мар. В подъездах столичных домов начали устанавливать 19 подъемных платформ для ветеранов Великой Отечественной войны, все работы будут завершены до 9 мая, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Накануне 75-летия Победы в подъездах московских домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, установят 19 подъемных платформ. Все работы планируется закончить до 9 Мая» - сказал Бирюков.

Он отметил, что два подъемника уже сданы и на данный момент ведутся работы по установке еще 17 платформ: в Северо-Восточном, Северо-Западном, Юго-Западном и Южном округах, а также в Зеленограде.

При установке подъемников учитываются требования технических и противопожарных норм, а сама подъемная платформа устанавливается после обследования технических условий в подъезде, подбирая в каждом случае свой тип устройства.

«Когда позволяют условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам. Такие платформы – это своего рода мини-лифт, позволяющий преодолевать расстояние до четырех метров. Если данную платформу в подъезде разместить невозможно, устанавливается подъемник наклонного типа. Эта конструкция монтируется на стене рядом с лестничным маршем. Она компактна и не мешает другим людям. Такие платформы могут использоваться как для прямых лестниц, так и для имеющих более сложную конструкцию», - добавил Бирюков.

Для ветеранов Великой Отечественной войны в этом году будет установлено 13 платформ наклонного и шесть вертикального типа.

По словам Бирюков, в Москве в этом году также проводятся работы по созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан.

«В этом году в подъездах московских домов, где живут маломобильные граждане, планируется установить более 260 подъемных платформ. В настоящее время работы идут по 115 адресам, по остальным завершается проектирование», - уточнил Бирюков.