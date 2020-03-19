РИАМО - 19 мар. В городском округе Воскресенск ко Дню Победы запланировано порядка 250 мероприятий, украшать улицы Воскресенска начнут уже с 27 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В администрации городского округа Воскресенск провели совещание по вопросам подготовки к празднованию Победы в Великой Отечественной войне, участие в котором принял и глава округа Артур Болотников.

«Символы главного праздника страны будут размещены на рекламных щитах и растяжках, на фасадах предприятий, торговых объектов, общеобразовательных учреждений. Планируется организовать конкурс среди предприятий на лучшее оформление ко Дню Победы», - говорится в сообщении.

Также к 9 Мая планируют привести в порядок все памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне.

В преддверии праздника всех ветеранов, участников войны и тружеников тыла округа наградят юбилейными медалями «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

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