РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мар. При входе в здания школ и детских садов Балашихи все детям измеряют температуру бесконтактным термометром, входной фильтр температуры тела установлен во всех учреждениях округа в рамках профилактики распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выпустил постановление о введении в Подмосковье режима повышенной готовности по недопущению распространения заболевания. В рамках профилактики распространения новой формы короновируса в школах и детских садах с 16 марта действует свободное посещение по решению родителей.

«Во всех образовательных учреждениях Балашихи для детей, сотрудников и посетителей организован входной фильтр – замеряется температура тела бесконтактным термометром. Ученики с повышенной температурой отправляются в медицинский кабинет, далее их забирают родители или им вызывают скорую помощь, а педагоги отправляются на больничный», – сказала начальник управления по образованию администрации городского округа Александра Зубова.

Она уточнила, что с 21 марта по 12 апреля школы и детсады будут временно закрыты. В периоды, когда в школе запланированы каникулы, дети будут отдыхать, а в остальные дни занятия станут проводить дистанционно.

На время карантина для учеников начальных классов, которых родители не могут оставить дома, в образовательных учреждениях сформируют дежурные группы по 12 человек с особыми условиями пребывания.

Кроме того, в Московской области свободное посещение введено для студентов средних и высших учебных заведений. Их также переводят на дистанционное обучение.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Запрещены мероприятия с численностью участников свыше 50 человек. Принимаются всевозможные меры по профилактике Covid-2019.

Всего в мире зафиксировано более 218 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли из-за болезни свыше 8 тысяч человек, вылечились - более 84 тысяч человек. В России выявлено 147 случаев заражения Covid-2019.

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