РИАМО - 19 мар. Несмотря на закрытие многих учреждений культуры из-за распространения коронавируса, у москвичей сохраняется возможность продолжать культурную жизнь, на многих сайтах музеев, библиотек и выставок есть бесплатные трансляции, лекции и онлайн-экскурсии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Например, в электронной библиотеке «Электронекрасовка» можно послушать лекции и полистать редкие оцифрованные издания. К каждому подкасту или видеолекции подобраны книги и периодика из фондов Центральной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова.

«Пользователи могут узнать о театральной жизни Москвы, популярной музыке 1920-х, истории школы Баухаус и о многом другом, а также прогуляться с «Гидом по уходящей Москве», посмотреть «Авангард на Шаболовке», послушать постановку о путешествии художника Александра Родченко в Париж и познакомиться с множеством других лекций и подкастов», - говорится в сообщении.

На официальном канале музея-заповедника «Царицыно» хранятся видеозаписи и трансляции мероприятий, тизеры к выставкам и анонсы кураторских экскурсий. Здесь можно посмотреть запись многочасового круглого стола «Музеи и кино», в рамках которого режиссеры, операторы, художники и кинокритики общались с искусствоведами и кураторами выставок; прослушать курс лекций «Екатерина II: остроумная история», посвященный разным аспектам правления императрицы.

Кроме того, на сайте есть фотолекция, с помощью которой можно увидеть Царицыно в разные времена года, погулять по Детскому музею, постоянным и нескольким временным выставкам, познакомиться с коллекцией наивного искусства, которая хранится в запасниках музея, и выставкой «Дворец во дворце», на которой представлены скульптуры из Останкинского дворца.

Посетители сайта музея-панорамы «Бородинская битва» могут ознакомиться с проектом «Понятный музей» — циклом научно-популярных роликов об истории России XIX века. Основой для них послужила коллекция музея, которая представлена зрителю в необычном формате онлайн-выставки.

Проект «Панорамный вопрос» посвящен сотрудникам музея и особенностям их повседневной работы, а мультимедийный проект «Голоса 1812 года» позволяет людям XXI века услышать голоса современников событий Отечественной войны. Отрывки из воспоминаний ее очевидцев записали профессиональные актеры, деятели культуры и члены военно-исторических клубов.

Ознакомиться с виртуальными выставками можно также и на сайте Музея космонавтики. Проект «Первый космический отряд. Кого возьмут в космонавты» посвящен 60-летию первого отряда космонавтов. Выставка «Юрий Гагарин: первый рейс в космос» рассказывает о жизни первого космонавта Земли, а выставка «Энергия — Буран». Ракетоплан будущего» — о конструкторах, инженерах, летчиках-испытателях, химиках, строителях и других людях, воплотивших в реальность советскую космическую программу.

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