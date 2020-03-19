РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. В более чем 20 домах микрорайона Климовск Подольска в четверг снизили подачу тепловой энергии из-за проведения работ на теплотрассе, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 19 марта, специалисты управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» проводят работы на теплотрассе в период с 9:00 до 17:00. Это является причиной того, что в указанное время будут снижены параметры тепловой энергии по следующим адресам в микрорайоне Климовск: улица Дмитрия Холодова, дома №№1, 6, 8/5, 10/6, 11, 12, 14/7, 6А; улица Заводская, дома №№9/1, 11/2, 13, 15, 17, 19, 21; проспект 50 лет Октября, дома №№3, 4; улица Симферопольская, дома №№3, 4, 5 и улица Западная, дом №4/16», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.