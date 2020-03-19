РИАМО - 19 мар. На выходных в Московском регионе температура воздуха станет ощутимо ниже, ожидается рост атмосферного давления и небольшой снег, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«На выходных погода будет более холодной, чем то, что мы наблюдаем сейчас ща окном. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снежок», - рассказала Позднякова.

По ее словам, температура воздуха в Подмосковье будет понижаться до минус 5 - минус 7 градусов, в Москве же будет на 2-3 градуса теплее. При этом в дневное время в городе прогнозируется слабоположительные значения столбиков термометров. В субботу и в воскресенье ожидается порядка плюс 1 - плюс 3 градуса с плотным северным – северо-восточным ветром.

«В четверг атмосферное давление чуть ниже климатической нормы (744 миллиметра ртутного столба - ред.). В последующие дни атмосферное давление будет расти и довольно значительно», - добавила собеседник агентства.