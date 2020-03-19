РИАМО - 19 мар. Информация о том, что в столице введут комендантский час из-за распространения коронавируса, не соответствует действительности, говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Ранее в соцсетях и мессенджерах начали распространять информацию о том, что в ближайшие дни в столице введут комендантский час из-за распространения коронавируса.

«Информация о введении комендантского часа в столице является ложной», - говорится в сообщении.

В Московском регионе действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Запрещены мероприятия с численностью участников свыше 50 человек. Принимаются всевозможные меры по профилактике Covid-2019.

Всего в мире зафиксировано более 218 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли из-за болезни свыше 8 тысяч человек, вылечились - более 84 тысяч человек. В России выявлено 147 случаев заражения Covid-2019.

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