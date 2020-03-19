РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Старый бортовой камень и кирпичную кладку демонтировали на памятнике «Неизвестному солдату» в микрорайоне Климовск Подольска, ремонт планируют завершить до 9 мая, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаются работы по капитальному ремонту памятных монументов воинской славы. В настоящее время на Октябрьской площади и памятнике «Неизвестному солдату» ведутся активные работы по демонтажу старого бортового камня, асфальтового покрытия, кирпичной кладке. Работы планируется завершить до 20 марта и с 21 марта начать подготовительные работы для монтажа новых материалов», - говорится в сообщении.



Объем работ очень большой, сроки сжаты, но задача стоит отремонтировать памятники до 9 мая. Сотрудники территориального управления ежедневно находятся на объектах и ведут контроль проводимых работ, а также стараются оперативно решать возникающие вопросы, чтобы сдать объекты в срок.