РИАМО - 19 мар. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе включения сведений в отношении компании «Планета недвижимость» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В УФАС обратилось МУ «Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства» для внесения сведений в отношении компании «Планета недвижимость» в реестр недобросовестных поставщиков из-за одностороннего отказа в исполнении контракта на поставку мусорных мешков.

«ООО «Планета недвижимость» представлены сертификаты соответствия товара требованиям, установленным в техническом задании, полученные от производителя товара. Кроме того, ООО «Планета недвижимость» в адрес заказчика направлено письмо с просьбой отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, а также принять товар и дать возможность устранить выявленные нарушения», - говорится в сообщении.

Управление ФАС РФ по Московской области пришло к выводу об отсутствии факта недобросовестности в действиях компании, в связи с чем сведения в отношении ООО «Планета недвижимость» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Это решение не удовлетворило представителей комбината, и учреждение обратилось в суд. Арбитражный суд города Москвы отказал учреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.