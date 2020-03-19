РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 мар. Восемь участников образцового коллектива «Театр-студия «Мельпомена» из Домодедова стали лауреатами II Международного театрализованного конкурса-фестиваля «Играем классику!», сообщается в официальной группе ГДКиС «Мир» в соцсети «ВКонтакте».

Очный этап фестиваля проходит в Санкт-Петербурге 17-19 марта.

«Новости с Международного театрализованного фестиваля «Играем классику!» город Санкт-Петербург! Образцовый коллектив «Театр-студия «Мельпомена» в номинации «Стихи, художественное слово» - восемь участников коллектива стали лауреатами конкурса!», - говорится в сообщении.

Лауреатами стали Лада Кулакова, Вероника Чижикова, Любляна Рубан, Виктория Гончарова, Софья Бородина, Даниил-Владимир Кальсин, Алексей Крюков, Артем Халилулин.