РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мар. Огнеборцы ликвидировали возгорание в недостроенном многоэтажном доме на улице Литейная в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«18 марта в 22:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Подольск, улица Литейная, дом №21. В 23:29 локализовали пожар, затем ликвидировали. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пострадавших нет», - сказал сотрудник.

По его словам, тушение пожара осложнялось тем, что это незаконченное строительство, а также сильным порывистым ветром. Для ликвидации возгорания привлекали три единицы техники и 11 человек.