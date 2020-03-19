РИАМО - 19 мар. Комплекс экономической политики и земельно-имущественных отношений правительства Москвы поддержал принятый в Мосгордуме законопроект о праве выкупать земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) по льготной цене — 40% от кадастровой стоимости земли, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новый законопроект позволит не только существенно снизить объем вложений в выкуп участков под индивидуальное жилищное строительство, но и оптимизирует процесс оформления земельно-правовых отношений, повысит доступность и востребованность городской земли для жителей столицы», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно новому законопроекту, льготная цена при выкупе земельного участка устанавливается, если на участке есть объекты капитального строительства, которые находятся в собственности. Видом разрешенного использования участка должно быть индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садоводства.

В свою очередь город получит дополнительный доход в бюджет от земельных налогов и поступлений при продаже участков.

«В настоящее время городом заключено более 1,5 тысячи договоров аренды участков для ИЖС. При этом большинство арендованных горожанами земель находится в Новой Москве, что обусловлено удобным расположением объектов и привлекательной стоимостью аренды: в среднем участок в 10 соток обходится в 2,7 тысячи рублей в год», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман