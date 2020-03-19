РИАМО - 19 мар. «Курс молодого инженера», разработанный в детском технопарке «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана», признан одной из лучших практик федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это первый онлайн-курс за все время существования детских технопарков в Москве. Он открылся в ноябре прошлого года, и с тех пор его прошли 1245 школьников и более 380 преподавателей. Кроме учеников, принять участие в программе могли и педагоги, чтобы затем организовывать инженерные кружки», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Теперь в рамках виртуальной выставки курс представят для масштабного распространения среди детей и педагогов по всему миру. Всего экспертный совет отобрал 11 проектов, реализованных в рамках грантовой программы Россотрудничества, а также два проекта в рамках госконтрактов по национальной программе «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Курс молодого инженера» состоит из 16 занятий по 3D-моделированию, робототехнике и цифровому материаловедению. Каждый урок продолжительностью 90 минут включает в себя видеолекцию и задачи для самостоятельной работы. Самые заинтересованные могут также выполнить факультативные задания. Ученики проходят обязательный тест на понимание каждой лекции.

Кроме того, в число лучших практик вошел еще один проект технопарка — организация международного хакатона по применению дополненной и виртуальной реальности в области обучения инженерным дисциплинам Composite Battle VR.

Финал хакатона состоялся 20 ноября 2019 года на базе Московского государственного технологического университета имени Н.Э. Баумана. В нем приняли участие 45 школьников из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Германии, Италии, Казахстана, Киргизии, России, Словакии, Узбекистана и Хорватии.