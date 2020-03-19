РИАМО - 19 мар. На западе столицы у молодого человека произошел конфликт с медиками скорой помощи, прибывшие на место полицейские задержали гражданина, нецензурно выражавшегося в адрес медработников и правоохранителей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Москве.

«Восемнадцатого марта 2020 года в 18:40 в службу «02» поступило сообщение о конфликте гражданина с работниками скорой помощи по адресу: 2-й Мосфильмовский переулок», - говорится в сообщении.

Задержанного мужчину доставили в отделение. Предварительно, на момент конфликта с медиками он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители направили собранные материалы в следственные органы для принятия процессуального решения.

По данным СМИ, задержанный — звезда некогда популярного сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов. Его якобы задержали после нападения на бригаду скорой помощи. Емельянов также принимал участие в съемках сериалов «Кремлевские курсанты», «Глухарь», фильма «Сволочи».