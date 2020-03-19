РИАМО - 19 мар. В Международной экологической акции «Час Земли» в 2020 году примут участие 14 столичных парков, 28 марта с 20:30 до 21:30 в них отключат архитектурную подсветку, световые арт-объекты и освещение некоторых пешеходных зон, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В парке Победы на Поклонной горе погасят подсветку памятных стел фронтам и флотам Великой Отечественной войны на главной аллее. В Измайловском парке не будут работать элементы декоративной подсветки главного входа и здания дирекции парка.
Музей-заповедник «Царицыно» выключит освещение фасадов Большого и Малого дворцов, Оперного и Хлебного домов, а также Большого моста, ведущего через овраг. В парке 50-летия Октября перестанет гореть светящийся арт-объект «Ладошки», а в парке «Фили» отключат освещение входной группы.
Кроме того, в Бабушкинском парке погасят светящуюся буквенную инсталляцию «Бабушкинский парк» и освещение входной группы. В Лианозовском и Таганском парках выключат декоративную подсветку фасадов парковых зданий. А в усадьбе Воронцово погаснут фонари в зонах общественного питания и у Большого Воронцовского пруда.
«Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру, более 188 стран и более 7 тысяч городов. Подсветка гаснет более чем на 18 тысячах архитектурных памятников.
Какие парки примут участие в акции:
— парк «Фили»;
— парк 50-летия Октября;
— парк Горького;
— Лианозовский парк;
— парк «Сокольники»;
— Измайловский парк;
— Бабушкинский парк;
— усадьба Воронцово;
— парк Победы на Поклонной горе;
— музей-заповедник «Царицыно»;
— парк «Кузьминки»;
— Таганский парк;
— парк «Красная Пресня»;
— сад имени Баумана.
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