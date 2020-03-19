РИАМО - 19 мар. В Международной экологической акции «Час Земли» в 2020 году примут участие 14 столичных парков, 28 марта с 20:30 до 21:30 в них отключат архитектурную подсветку, световые арт-объекты и освещение некоторых пешеходных зон, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Так, в парке Горького погаснет архитектурно-художественная подсветка 18-метровой арки главного входа. А в парке «Сокольники» иллюминацию отключат у главного входа в парк, на аллее арок, также на один час выключат архитектурную подсветку здания дирекции парка», - говорится в сообщении.

В парке Победы на Поклонной горе погасят подсветку памятных стел фронтам и флотам Великой Отечественной войны на главной аллее. В Измайловском парке не будут работать элементы декоративной подсветки главного входа и здания дирекции парка.

Музей-заповедник «Царицыно» выключит освещение фасадов Большого и Малого дворцов, Оперного и Хлебного домов, а также Большого моста, ведущего через овраг. В парке 50-летия Октября перестанет гореть светящийся арт-объект «Ладошки», а в парке «Фили» отключат освещение входной группы.

Кроме того, в Бабушкинском парке погасят светящуюся буквенную инсталляцию «Бабушкинский парк» и освещение входной группы. В Лианозовском и Таганском парках выключат декоративную подсветку фасадов парковых зданий. А в усадьбе Воронцово погаснут фонари в зонах общественного питания и у Большого Воронцовского пруда.

«Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру, более 188 стран и более 7 тысяч городов. Подсветка гаснет более чем на 18 тысячах архитектурных памятников.

Какие парки примут участие в акции:

— парк «Фили»;

— парк 50-летия Октября;

— парк Горького;

— Лианозовский парк;

— парк «Сокольники»;

— Измайловский парк;

— Бабушкинский парк;

— усадьба Воронцово;

— парк Победы на Поклонной горе;

— музей-заповедник «Царицыно»;

— парк «Кузьминки»;

— Таганский парк;

— парк «Красная Пресня»;

— сад имени Баумана.