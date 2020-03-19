РИАМО - 19 мар. Реставрационные работы начали в здании пожарной части, построенной в конце XIX века, на улице Хромова в столице, в 2016 году там произошел пожар, который сильно повредил второй этаж и кровлю здания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На сегодняшний день уже завершаются демонтаж сгоревших конструкций здания, укрепление фундамента и несущих балок. Теперь реставраторам предстоит раскрыть и восстановить уцелевшую историческую кладку первого этажа и каланчи, дополнив утраченные элементы, воссоздать бревенчатый сруб второго этажа вместе с чердаком и крышей, а также деревянные оконные рамы», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Внутреннюю отделку дома и лестницу, ведущую на третий этаж каланчи, будут восстанавливать по историческим чертежам, так как они совсем не сохранились.

Все реставрационные работы проводятся под контролем специалистов из департамента культурного наследия. Реставрацию планируют завершить в начале 2021 года, после этого историческое здание приспособят под современные нужды. На первом этаже дома по адресу: улица Хромова, дом 40, откроются кафе и магазин, а на втором оборудуют офисные помещения.